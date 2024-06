OFFERTA Capsule Caffè Borbone: le compatibili A Modo Mio a 0,20€

Vivi un’esperienza unica ad ogni sorso con l’espresso delle Capsule Caffè Borbone Don Carlo Miscela Blu. Il perfetto equilibrio tra Arabica e Robusta offre una tazza ricca di aroma, forza e dolcezza. Oggi sono in offerta su eBay. Acquistale adesso a soli 0,20€ l’una.

Compatibili con le macchine per uso domestico a marchio Lavazza A Modo Mio, sono ideali per un espresso buono come al bar che mette tutti d’accordo. Tra l’altro, scegliendo oggi queste Capsule Caffè Borbone, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Inoltre, puoi pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Capsule Caffè Borbone A Modo Mio: un peccato farsele scappare

A 0,20€ le Capsule Caffè Borbone Don Carlo sono fantastiche. Acquistale subito su eBay! Sarebbe un vero affronto lasciarsele scappare se hai una macchina per uso domestico Lavazza A Modo Mio. Miscela Blu è la scelta perfetta per soddisfare tutti i palati.

Tra l’altro, con acquisto multiplo, puoi ottenere fino al 5% di extra sconto sull’ordine. Niente male vero? In pratica ottieni una qualità premium a prezzo low cost. Insomma, un’occasione imperdibile per te che ami il buon caffè.

Grazie al processo produttivo di confezionamento singolo non appena i chicchi sono stati macinati, ottieni tutto l’aroma e la fragranza che ti aspetti da un buon espresso napoletano. Cosa stai aspettando? Acquista subito le Don Carlo Miscela Blu a soli 0,20€ l’una.