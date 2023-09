Offerta clamorosa da Kena: 150 GB e minuti illimitati a 12,99€/mese

L’offerta mensile di Kena a 12,99 euro sta suscitando una notevole attenzione per le sue notevoli condizioni.

Queste includono 150 GB, minuti illimitati e 200 SMS, con in più un contributo di attivazione gratuito di 4,99 euro a partire dal 13 settembre. Questa promozione è davvero unica, quindi ti consigliamo di approfittarne subito.

Kena Mobile: un’offerta incredibile da non perdere

Con Kena, per soli 12,99 euro al mese, ottieni un numero illimitato di minuti per chiamare fissi e cellulari, 200 SMS verso tutti i cellulari e 150 GB di Internet 4G, di cui 12 GB in 4G da utilizzare in Europa.

È possibile attivare la promozione in tre modi: cliccando sul pulsante nella pagina della promozione, scaricando l’App Kena Mobile (disponibile sia per Android che per iPhone), o chiamando il Servizio Clienti al numero 181.

Kena è un provider che offre una copertura a più del 99% della popolazione italiana, grazie al supporto della rete TIM.

I clienti Kena Mobile possono usufruire della rete 4G di TIM, che consente velocità di download fino a 60 Mbps e velocità di upload fino a 30 Mbps in tutta la nazione.

Grazie all’impressionante copertura, all’affidabilità e alle promozioni esclusive, ci sono numerosi incentivi per passare a Kena ora.

L’offerta promozionale è disponibile solo per chi trasferisce il proprio numero attuale da un altro operatore.

Altra caratteristica di Kena che va sottolineata è l’abilitazione alla ricezione del servizio VoltE. Si tratta di una tecnologia che ti consente di chiamare tramite reti dati LTE anziché tramite le tradizionali reti telefoniche 2G o 3G.

Inoltre, consente di effettuare chiamate vocali di alta qualità usando la medesima infrastruttura di rete usata per la trasmissione dei dati cellulari ad alta velocità.

