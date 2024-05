Offerta con possibile rimborso: Cyberghost a 2,19€/mese

Molte VPN sono affidabili e convenienti sulla carta, mentre Cyberghost lo è realmente. Adesso, il servizio conviene maggiormente grazie all’offerta con possibile rimborso. Il costo è infatti di soli 2,19€/mese, dovuto allo sconto dell’82%. Con questa promozione a prezzo vantaggioso, ti assicuri una VPN di alto livello per i tuoi dispositivi. Nessuna minaccia online potrà mai intaccare la tua privacy. Il vero vantaggio è il possibile rimborso entro 45 giorni dall’acquisto, nel caso in cui il servizio non ti soddisfa.

Ogni funzionalità è gestibile attraverso l’app multi-device compatibile con tutti i sistemi operativi principali. Stiamo parlando di Windows, macOS, Android, e molti altri. Inoltre, la connessione dati viene sempre ottimizzata per garantire sicurezza e velocità.

Offerta con possibile rimborso da cogliere al volo

Optare per CyberGhost VPN significa garantirti un doppio vantaggio: sicurezza e ottimizzazione. Il servizio è accessibile per tutti, quindi approfitta del costo di soli 2,19€ al mese. Ricorda, questa è un’offerta limitata, quindi devi approfittarne subito.

I server di CyberGhost usano un tunnel criptato, utilizzando la crittografia di livello militare AES 256 Bit. Ciò vuol dire che tutte le tue informazioni, sia in entrata che in uscita, restano assolutamente anonime. In più, il provider non ha aderito alla 5/9/14-Eyes Alliance, così non ci sono rischi che i tuoi dati vengano registrati o condivisi.

La politica no-Log è un ulteriore vantaggio. Questo significa che le tue attività online non verranno mai registrate, impedendo a enti governativi o ISP di metterci le mani sopra. Non vengono registrati IP, siti visitati, cronologia di navigazione, né altri dettagli. Infine, potrai navigare nel web o guardare contenuti streaming senza i limiti di banda imposti dagli ISP. Di conseguenza, niente buffering o rallentamenti.

Dopo aver aderito all’offerta con possibile rimborso, con il tuo account potrai usare la VPN di Cyberghost su un massimo di 7 dispositivi simultaneamente. Dai, clicca qui sotto e abbonati ora!