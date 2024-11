L'offerta di NordVPN per il Black Friday: 74% di sconto + 3 mesi extra

I piani di due anni di NordVPN sono in offerta a partire da 2,99 euro al mese per questo Black Friday. Merito dello sconto del 74% applicato su tutti i piani disponibili: Base, Plus e Ultimate. L’offerta prevede inoltre tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni da esercitare qualora non si fosse soddisfatti del servizio.

Con NordVPN si ottiene una VPN veloce, con migliaia di server dislocati in tutto il mondo e svariate funzionalità di sicurezza extra, tra cui l’opzione proprietaria Threat Protection Pro. Per tutti questi motivi, NordVPN è ritenuta una delle migliori VPN oggi disponibili in circolazione.

L’offerta del Black Friday, con il maxi sconto del 74%, è disponibile su questa pagina del sito ufficiale di NordVPN.

Il Black Friday di NordVPN

Base è il piano iniziale che comprende il pluripremiato servizio VPN del fornitore NordVPN. Grazie all’offerta lanciata in occasione del Black Friday, è in offerta a 2,99 euro al mese per 24 mesi, con in più tre mesi extra. Anche in questo caso è inoltre valida la garanzia di rimborso della durata di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Se si cerca una protezione della privacy ancora superiore, il piano più indicato è NordVPN Plus, in offerta a 3,89 euro al mese per i primi due anni. Questo piano infatti include Threat Protection Pro, la funzionalità proprietaria di NordVPN che rileva la presenza di malware, blocca il tracciamento dei dati quando si è connessi a Internet e rimuove la pubblicità invasiva dai siti web.

Qualora invece si compiano numerosi acquisti online durante l’anno e si abbia la necessità di uno spazio di archiviazione cloud sicuro, la scelta ideale è Ultimate, il piano più completo, ora in offerta a 6,39 euro al mese per 24 mesi. Tra le altre cose, include uno spazio di archiviazione crittografato da 1 TB e una copertura da 5.000 euro per truffe informatiche e frodi legate agli acquisti online.