Offerta Eni Plenitude: scopri i vantaggi del mercato libero e risparmia

Con la conclusione del mercato tutelato del gas ormai imminente, fare la scelta giusta è cruciale per garantirti una fornitura energetica continua.

Eni Plenitude ti offre un’opportunità unica per non farti trovare impreparato a questo cambiamento con “Trend Casa FineTutela”, piano a prezzo variabile in sintonia con le oscillazioni del mercato. Si tratta di una scelta che non solo assicura una fornitura ininterrotta di energia, ma ti consente anche di reali risparmi sui costi di commercializzazione e vendita.

Grazie a Trend Casa FineTutela, puoi risparmiare notevolmente, fino a 144 euro per ogni fornitura di luce e gas, rispetto ai costi di Trend Casa, un’altra offerta dell’operatore.

Perché scegliere Trend Casa FineTutela per la tua casa

È fondamentale comprendere che il prezzo dell’energia è suscettibile a molteplici fattori, rendendone l’evoluzione futura imprevedibile. Però, con Trend Casa FineTutela, ti viene garantito l’accesso alle condizioni di mercato riservate agli operatori energetici, a cui aggiungere un contributo al consumo.

Nel mese scorso, considerando sia i prezzi all’ingrosso che lo stesso contributo, avresti beneficiato di un corrispettivo luce di soli 0,139 €/kWh e un corrispettivo gas di appena 0,496 €/Smc.

Inoltre, potrai godere di uno sconto in bolletta fino a 12 euro, distribuito in 24 mesi, semplicemente attivando l’addebito diretto su conto corrente.

Il servizio di tutela del gas cesserà entro il 31 dicembre 2023. Hai due opzioni principali: puoi migrare al mercato libero con Eni Plenitude, oppure optare per un diverso fornitore o decidere di rescindere il contratto.

Se non scegli in modo specifico, a partire dal 1° gennaio 2024 saranno applicate le condizioni economiche dell’offerta Placet, a meno che tu non sia considerato un cliente vulnerabile.

Attivare questa offerta è facile e veloce. Tutto ciò di cui hai bisogno è una bolletta del tuo fornitore attuale, un documento di identità, il codice fiscale dell’intestatario della bolletta più recente, e, se desideri addebitare la bolletta sul conto corrente, l’IBAN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.