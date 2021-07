Offerta estiva NordVPN: 2,64 euro/mese per 2 anni

Interessante offerta estiva per una delle VPN più popolari e migliori in assoluto. L'abbonamento per due anni a NordVPN è disponibile a 2,64 euro/mese e include tre mesi gratis. Gli utenti possono quindi risparmiare oltre 186 euro e sfruttare un servizio completo che permette di accedere a diversi servizi di streaming per seguire gratis le Olimpiadi di Tokyo 2020.

NordVPN: sconto del 72% per il piano biennale

NordVPN protegge la navigazione online, nascondendo il vero indirizzo IP del dispositivo attraverso una rete di oltre 5.500 server in 60 paesi. In base ad un report di AV-Test, la rete di NordVPN è quella che offre la velocità più elevata in assoluto: oltre 6.730 Mbps. L'utente può sfruttare la scelta automatica oppure la scelta manuale del server specializzato per determinate attività, come P2P, streaming e Tor.

Il traffico viene ovviamente protetto dalla crittografia AES a 256 bit, mentre la rigorosa politica no-log garantisce l'assoluta privacy durante la navigazione. NordVPN supporta i protocolli standard OpenVPN, IKEv2/IPSec e WireGuard, oltre al protocollo proprietario NordLynx (basato su WireGuard) con prestazioni superiori.

La VPN funziona su Windows, macOS, Linux, Android, iOS/iPadOS, Linux, Android TV, Amazon Fire TV Stick, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Raspberry Pi, Chromebook, Chromecast, router e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile utilizzare fino a sei dispositivi in contemporanea.

Grazie all'offerta attuale è possibile sottoscrivere l'abbonamento per due anni (+3 mesi gratis) al costo di 2,64 euro/mese per un totale di 71,20 euro (sconto del 72%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Googla Play, Amazon Pay e criptovalute. Eventualmente si può sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.