Offerta ExpressVPN: risparmia il 48% con l'abbonamento annuale

Questo ti permette di accedere a tutte le funzionalità di ExpressVPN per 15 mesi al prezzo di 12, con una tariffa mensile di soli 6,67$ anziché 12,95$.

Proteggi la tua attività online e naviga in modo privato

Con ExpressVPN, puoi navigare in modo sicuro ovunque ti trovi. Questa VPN cripta tutta la tua attività online, proteggendo i tuoi dati su reti non protette, come il Wi-Fi pubblico. Inoltre, nasconde il tuo indirizzo IP e i tuoi metadati, che in Italia possono essere conservati dagli ISP per almeno 12 mesi. Con ExpressVPN, potrai preservare la tua privacy in modo sicuro e anonimo.

Ottieni un IP italiano per accedere ai contenuti locali

Connettiti a un server VPN in Italia e ottieni un indirizzo IP locale, perfetto per accedere a siti web e servizi bloccati quando viaggi all’estero. Che tu voglia guardare i tuoi programmi preferiti in streaming o accedere a contenuti riservati solo agli utenti italiani, ExpressVPN ti consente di farlo con facilità.

VPN per tutti i dispositivi

ExpressVPN offre app sicure per tutti i tuoi dispositivi, inclusi PC, Mac, iPhone, Android, Linux, router e molto altro. Con un singolo abbonamento, puoi proteggere fino a 5 dispositivi contemporaneamente, garantendo la massima protezione per tutti i membri della tua famiglia.

Funzionalità avanzate di ExpressVPN

Oltre a una connessione VPN sicura, ExpressVPN include numerose funzionalità per garantire una privacy completa:

ExpressVPN Keys : Un gestore di password che ti permette di salvare i tuoi accessi in modo sicuro.

: Un gestore di password che ti permette di salvare i tuoi accessi in modo sicuro. Blocco dei tracker : Il Threat Manager impedisce che il tuo dispositivo comunichi con tracker e siti malevoli.

: Il impedisce che il tuo dispositivo comunichi con tracker e siti malevoli. Controllo parentale: Proteggi i tuoi figli dai contenuti inappropriati con i controlli parentali integrati nell’app.

Facile da usare e garanzia di rimborso entro 30 giorni

Non solo ExpressVPN è semplice da configurare e utilizzare, ma offre anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni. Questo significa che puoi provare la VPN senza rischi e, se non sei soddisfatto, riceverai un rimborso completo, senza problemi. Per conoscere l’offerta completa clicca qui.