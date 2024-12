Offerta Flash 210 di iliad: 210GB, minuti e SMS illimitati con 5G Incluso a 9,99€

Dettagli dell’Offerta Flash 210 di iliad Traffico dati : 210GB in 4G/4G+ e 5G, con navigazione extra a 0,90€/100MB previo consenso.

Minuti e SMS : illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia e oltre 60 destinazioni internazionali.

Roaming Europa : 13GB dedicati inclusi per navigare all'estero.

5G incluso : Disponibile con dispositivi compatibili e nelle aree coperte.

Servizi extra gratuiti : Hotspot, controllo credito residuo, segreteria telefonica, VoLTE, portabilità del numero.

Costo mensile : 9,99€, bloccato per sempre.

Attivazione SIM : 9,99€ una tantum.

Nessun vincolo: Zero costi nascosti, scatti alla risposta o contratti vincolanti.

L’Offerta Flash 210 di iliad include 210GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G, offrendoti una connessione veloce e affidabile. Superati i 210GB, puoi continuare a navigare a 0,90€/100MB previo consenso.

Minuti e SMS sono illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia, con chiamate illimitate incluse verso oltre 60 destinazioni internazionali. Per il roaming in Europa, hai a disposizione 13GB dedicati per restare connesso anche all’estero. Il 5G è incluso per una connessione ultra-rapida, disponibile con dispositivi compatibili nelle aree coperte dalla rete iliad.

Con Flash 210 anche numerosi servizi extra gratuiti come hotspot, controllo credito residuo, segreteria telefonica, tecnologia VoLTE e portabilità del numero. Tutto questo a un costo mensile di 9,99€, bloccato per sempre, e un costo di attivazione SIM di 9,99€. Nessun costo nascosto, nessuno scatto alla risposta e nessun vincolo contrattuale. Per conoscere l’offerta completa di iliad clicca qui.