Non perdere l'OFFERTA di Amazon su Fujifilm instax mini 12

Fujifilm instax mini 12 in sconto del 22% è la tua opportunità per sperimentare il fascino della fotografia analogica: la fotocamera istantanea ti restituisce subito il risultato di quanto immortalato, su carta, con stampe in dimensioni 86×54 mm da appendere, incollare o regalare a chi vuoi. Non lasciarti sfuggire l’offerta di Amazon, non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile.

La fotocamera istantanea Fujifilm instax mini 12 è in sconto

Tra i punti di forza c’è sicuramente la semplicità di utilizzo: è sufficiente ruotare l’obiettivo per accenderla, farlo di nuovo per attivare la modalità Close-Up e inquadrare con precisione il soggetto. L’esposizione e il flash si regolano in automatico. Inoltre, c’è lo specchietto per i selfie, così da poter ottenere autoritratti sempre perfetti, in ogni situazione. Dopo lo scatto, saranno sufficienti pochi secondi per veder comparire la fotografia. Dai uno sguardo alla descrizione completa per scoprire tutte le altre informazioni.

Ricapitolando, grazie allo sconto del 22% (applicato in automatico), hai la possibilità di acquistare la fotocamera istantanea al prezzo finale di 69 euro, invece di 89 euro come da listino ufficiale. Puoi anche scegliere tra diverse colorazioni, la spesa non cambia: Lilac Purple (visibile in queste immagini), Blossom Pink, Clay White e Pastel Blue.

Non perdere l’occasione ed effettua subito l’ordine per riceverla direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, per il massimo dell’affidabilità. Non sei ancora convinto? Ci sono migliaia di recensioni da consultare sull’e-commerce, pubblicate da chi l’ha già messa alla prova, assegnandole un voto medio pari a 4,6/5 stelle.