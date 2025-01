Offerta gaming: risparmia 23€ su Indiana Jones e l'Antico Cerchio

È scesa al suo prezzo minimo storico la Standard Edition di Indiana Jones e l’Antico Cerchio per Xbox Series X/S, una delle uscite videoludiche più apprezzate e premiate dell’ultima stagione, acclamata dal pubblico e dalla critica. In questo momento, la puoi acquistare in forte sconto su Amazon, approfittando di un risparmio di 23 euro rispetto al listino ufficiale. Si tratta della versione su disco, non del download digitale. Sei pronto a impugnare la frusta e ad affrontare un’emozionante storia ricca di esplorazione, azione coinvolgente e intriganti enigmi da risolvere?

Indiana Jones e l’Antico Cerchio per Xbox: l’offerta

Durante l’avventura sarai chiamato a svelare uno dei più grandi misteri della storia. L’ambientazione si colloca cronologicamente tra gli eventi dei film I predatori dell’arca perduta e L’ultima crociata, nell’anno anno 1937. Al centro di ogni cosa c’è il segreto di un potere ancestrale connesso all’antico Cerchio. Sviluppato da MachineGames (lo studio creatore della serie Wolfenstein), il titolo è ritenuto una delle migliori produzioni single player dell’ultima stagione. La visuale è in prima persona, come visibile nello screenshot qui sotto. Trovi altre informazioni nella scheda del gioco.

Invece di pagarlo 79,99 euro come da listino, oggi puoi risparmiare 23 euro e acquistare la copia fisica di Indiana Jones e l’Antico Cerchio per Xbox Series X/S al prezzo finale di soli 56,99 euro. Si tratta della Standard Edition. Il forte sconto (-29%) è applicato in automatico, non servono coupon da attivare né codici promozionali da inserire.

Lo puoi ordinare adesso per riceverlo già entro domani con la consegna gratuita, per iniziare subito a divertirti in compagnia dell’archeologo più iconico nella storia della cinematografia. Amazon si occupa direttamente della spedizione, senza passare da intermediari.