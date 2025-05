Play Station 5: ora si può pagare con Apple Pay

Per i possessori di Play Station 5, d’ora in avanti è disponibile una nuova opzione per effettuare gli acquisti digitali sul Play Station Store: Apple Pay. Il suo utilizzo è facile e veloce e inoltre la novità dovrebbe arrivare anche su Play Station 4 con un futuro aggiornamento

Play Station 5: acquisti digitali anche con Apple Pay

Usufruire del nuovo sistema di pagamento è molto semplice. Al momento di pagare, infatti, viene proposta una nuova opzione per effettuare un acquisto utilizzando Apple Pay. Selezionando il sistema in questione, verrà mostrato un codice univoco da scannerizzare con il proprio iPhone o iPad. Una volta scansionato il codice, sul dispositivo Apple comparirà il consueto pannello di pagamento di Apple Pay, tramite cui sarà possibile scegliere la carta desiderata e autenticare la transazione tramite Face ID o Touch ID.

Certo, la metodica non è così veloce e facile come salvare una carta di pagamento sul proprio account PlayStation per fare un acquisto con un clic, ma si tratta senza dubbio alcuno di un’ulteriore opzione che gli utenti in possesso device a marchio Apple possono prendere in considerazione e che di certo saranno ben felici di sfruttare.

Per Sony, offrire Apple Pay significa rendere più fluido e immediato l’acquisto di giochi e contenuti digitali. Per Apple, invece, vi è un ritorno economico diretto, visto e considerato che il PlayStation Store genera ogni anno miliardi di dollari in vendite digitali. Da tenere presente che il colosso di Cupertino non guadagna una percentuale sulle vendite dei giochi, ma incassa una commissione sulle transazioni Apple Pay.