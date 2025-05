Tastiera gaming wireless: Oversteel KOVAR al MINIMO STORICO

Precisa, ergonomica e bella da vedere: in questo momento Oversteel KOVAR è anche proposta in forte sconto da Amazon. La tastiera da gaming è progettata per ogni scrivania. Si tratta di un modello wireless, che si collega senza fili tramite Bluetooth o adattatore USB. In alternativa è comunque possibile utilizzare il cavo in dotazione. Non manca nemmeno la retroilluminazione RGB configurabile tramite il software fornito, per controllare le 22 modalità con effetto spettro.

Oversteel KOVAR: l’offerta a tempo di Amazon

Ha un layout completo, comprensivo di tastierino numerico, con interruttori OUTEMU RED che assicurano una durata pari a oltre 55 milioni di battute per una longevità senza compromessi. Non manca nemmeno la tecnologia anti-ghosting per non perdere mai per strada nemmeno un comando, anche quando l’azione si più più intensa. Ancora, il sistema Roll-Over si occupa di garantire che i tasti vengano rilevati correttamente, indipendentemente dal numero di quelli premuti in contemporanea. I punti di forza non finiscono qui: scopri di più nella pagina dedicata.

Il prezzo finale di soli 29 euro è il più basso di sempre, il minimo storico da quando è in vendita. Lo sconto dell’e-commerce è applicato in automatico, non servono coupon da attivare o codici promozionali da inserire. Essendo un’offerta a tempo potrebbe andare sold out molto presto.

Se sei un membro Prime hai diritto anche alla consegna gratuita. La puoi ordinare subito per riceverla già entro domani, venduta e spedita direttamente da Amazon. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti è superiore a 4 stelle su 5. Se non sarai soddisfatto, per la sostituzione con rimborso completo della spesa avrai tempo due settimane dal ricevimento.