L'offerta che ghiaccia il prezzo della VPN: -83% + 4 mesi gratis

Sta per scadere l’offerta invernale di Private Internet Access che taglia il prezzo della VPN con uno sconto dell’87%, aggiungendo inoltre 4 mesi extra gratis per chi sceglie l’abbonamento biennale. È un regalo per la propria privacy che ti permetterà di navigare e di svolgere qualsiasi altra attività online potendo contare su una tutela senza compromessi di dati e anonimato.

VPN: la super offerta di Private Internet Access

È una rete globale con server in 91 paesi di tutto il mondo: dagli Stati Uniti al Regno Unito, dal Giappone all’Australia, passando per Arabia Saudita, Venezuela, Nuova Zelanda e Italia (molto utile se ti trovi all’estero). Scegli quello che desideri, collegati e ottieni subito un indirizzo IP geolocalizzato che ti consentirà di aggirare blocchi geografici nell’accesso ai contenuti e di evitare qualsiasi forma di censura. Non ci sono limitazioni in termini di velocità, fino a 10 Gbps, con supporto per streaming, gaming e P2P. Il pacchetto include anche un antivirus sempre aggiornato per tenere lontane le minacce informatiche e un IP dedicato. Fai un salto sulla pagina dedicata per saperne di più.

Non lasciarti sfuggire l’occasione e attiva l’abbonamento biennale alla VPN di Private Internet Access al prezzo mensile di soli 1,85 euro: approfitta dell’83% di sconto. In automatico riceverai 4 mesi extra gratis, vale a dire che non dovrai mai più pensarci fino al maggio 2028.

Il servizio è 100% open source e rispetta una rigorosa politica no-log per assicurare che nessuna informazione sia mai salvata o condivisa. Lo puoi configurare e utilizzare su un numero illimitato di dispositivi. Offre inoltre un supporto tecnico 24/7 a cui rivolgere qualsiasi domanda e la garanzia di rimborso permette di riottenere la cifra spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione se non si è soddisfatti.