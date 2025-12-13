Offerta Hostinger Cyber Week 2025: fino all’85% di sconto su hosting e sito web

Non perdere l’incredibile promo Cyber Week di Hostinger, che ti permette di lanciare il tuo sito web con sconti fino all’85 %, dominio gratuito incluso e strumenti potenti perfetti per blogger, imprenditori o chiunque voglia portare un progetto online davvero senza pensieri. Con prezzi da soli 1,95 € al mese e mesi extra in regalo, questa è l’occasione perfetta per iniziare subito.

Hostinger: la scelta smart per il tuo sito web

Hostinger è molto più di un semplice spazio web: è un ecosistema completo per costruire e gestire la tua presenza online. Con la sua dashboard intuitiva e servizi integrati pensati per tutti i livelli di esperienza, Hostinger ti permette di partire da zero, anche se non hai mai creato un sito prima d’ora.

Veloce e affidabile – Con server ottimizzati e uptime elevato, il tuo sito sarà sempre online e performante.

– Con server ottimizzati e uptime elevato, il tuo sito sarà sempre online e performante. Website Builder con AI integrata – Crea pagine professionali in pochi clic grazie a strumenti di intelligenza artificiale che generano testo, layout e immagini.

– Crea pagine professionali in pochi clic grazie a strumenti di intelligenza artificiale che generano testo, layout e immagini. Dominio incluso – Durante la Cyber Week ottieni il nome a dominio gratuito per il primo anno (solitamente a pagamento).

Questi elementi rendono Hostinger la soluzione ideale sia per chi lancia il primo progetto digitale, sia per chi vuole scalare online rapidamente senza spendere una fortuna. La Cyber Week rappresenta uno dei periodi di sconto più forti dell’anno per i servizi digitali, e Hostinger si posiziona in cima alla classifica con offerte imbattibili.

Risparmi fino all’85 % sul piano hosting e website builder.

sul piano hosting e website builder. Prezzi a partire da soli 1,95 € al mese , con mesi extra gratis.

, con mesi extra gratis. Tecnologia AI per creare e ottimizzare il tuo sito in pochissimo tempo.

in pochissimo tempo. Dominio e certificato SSL inclusi, per un sito sicuro e professionale fin da subito.

Approfitta subito della promo Cyber Week Hostinger e porta la tua idea online senza stress!