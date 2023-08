Su Amazon è crollato il prezzo del PC all-in-one di HP

È tutto dentro lo schermo: HP 22 racchiude il suo intero comparto hardware in un design che riduce fortemente lo spazio occupato sulla scrivania. Il PC all-in-one, con sistema operativo Windows 11 e proposto oggi in forte sconto su Amazon, integra caratteristiche che lo rendono adatto sia allo studio (il Back to School è ormai dietro l’angolo) che alla produttività quotidiana e all’intrattenimento multimediale. Bello da vedere nella sua elegante colorazione bianca, fa della versatilità uno dei suoi principali punti di forza.

Lo sconto di Amazon su HP 22: il PC all-in-one

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche in dotazione: display con diagonale da 22 pollici, pannello IPS e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron N4025 con GPU Intel UHD 600, 8 GB di RAM DDR4, SSD PCIe da 256 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, altoparlanti posizionati sotto la griglia inferiore e Webcam HP True Vision HD per riunioni e videochiamate. Sono inclusi mouse e tastiera. Per saperne di più, consultare la scheda del prodotto.

Nell’immagine qui sotto si può dare uno sguardo al design della parte posteriore e alle sue porte di connessione: jack audio, Ethernet, HDMI e quattro USB. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

La promozione in corso offre la possibilità di acquistare HP 22 al prezzo finale di soli 449 euro. Un’occasione da cogliere al volo, anche considerando l’affidabilità del brand. Per approfittarne non occorre attivare coupon né di inserire codici: è tutto pronto per metterlo nel carrello e completare l’ordine.

Vale infine la pena sottolineare come Amazon (occupandosi direttamente sia della vendita che della consegna) offre la spedizione gratuita. Chi sceglie di comprarlo subito lo riceverà in pochi giorni, così da poterlo mettere sulla scrivania.

