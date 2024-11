L'offerta Iliad Flash 150 Giga a 7,99€/mese per sempre scade oggi

Oggi, martedì 5 novembre, è l’ultimo giorno per attivare Flash 150, l’offerta Iliad che propone 150 Giga, più minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese per sempre. Per attivare la promo c’è tempo fino alle ore 17:00.

La connettività dell’offerta Flash 150 di Iliad è in 4G/4G+: una volta superati i Giga mensili a disposizione, è possibile continuare a navigare a 0,90 euro per ogni 100 MB. Per quanto riguarda invece le chiamate e l’invio dei messaggi, i minuti e gli SMS sono illimitati verso i numeri fissi e mobili in Italia, in Europa e oltre 60 destinazioni in tutto il mondo. A proposito di Europa, il traffico dati dedicato al roaming è pari a 9 GB.

L’attivazione di Flash 150 con 150 Giga più minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese per sempre è disponibile online su questa pagina del sito ufficiale Iliad.

Flash 150 di Iliad scade oggi

Nell’offerta Flash 150 promossa dall’operatore telefonico Iliad sono inclusi i servizi Mi richiami e Hotspot, più la segreteria telefonica e la portabilità del numero. Inoltre non vi è alcun scatto alla risposta e c’è l’opportunità di controllare il credito residuo.

Un ulteriore punto di forza delle offerte Iliad è che non vi sono vincoli né costi nascosti, oltre alla certezza di poter contare su prezzi che non cambiano nel tempo. Ed è proprio questa la chiave del successo dell’operatore telefonico francese, il fatto di garantire offerte con prezzi immutati nel corso degli anni, senza rimodulazioni.

Inoltre, da segnalare anche la facilità con cui è possibile attivare in maniera semplice e veloce la promozione. L’intera procedura si svolge infatti online, con un costo di attivazione pari a 9,99 euro.

