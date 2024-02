Offerta imperdibile: 79% di sconto e 2 mesi gratis con Surfshark VPN

C’è un mondo là fuori (o meglio là dentro) che è veramente vasto. Stiamo parlando di quello digitale, dove puoi trovare e fare qualsiasi cosa. Attento, però: i tuoi dati di navigazione e la tua privacy sono costantemente a rischio se non prendi le dovute precauzioni.

Cosa ti occorre? Oltre a un potente antivirus, anche una VPN. Questo software svolge un ruolo fondamentale nel proteggere il tuo anonimato.

Ci sono tanti provider VPN in circolazioni, ma non tutti offrono il miglior rapporto qualità/prezzo. Se vuoi andare sul sicuro, punta direttamente a Surfshark VPN. Attualmente è in corso una promo speciale: 79% di sconto + 2 mesi extra di servizio gratuiti.

Surfshark VPN: qualità e convenienza, sempre

Scegliere Surfshark VPN non è soltanto una questione di prezzo, ma anche di qualità e affidabilità. Con il tuo indirizzo IP celato dietro la crittografia, in pratica sarai invisibile online, impedendo a provider di terze parti e cyber-criminali di tracciarti.

Dicevamo della crittografia: è di livello militare, quindi in grado di mantenere i tuoi dati al sicuro, anche in caso di intercettazione del traffico web.

Potrai anche superare le restrizioni geografiche, così potrai guardare contenuti bloccati oppure visitare siti web censurati.

Sottoscrivendo l’abbonamento, potrai installare la VPN su un numero illimitato di dispositivi, che ti consente di proteggere tutta la tua famiglia.

Il piano di abbonamento più conveniente è Surfshark Starter, che costa soltanto 2,29€ al mese per 26 mesi (2 mesi gratuiti compresi).

Se vuoi che la tua privacy online e la tua sicurezza digitale siano sempre al sicuro, la promo di Surfshark è quella più conveniente perché unisce funzionalità avanzate, facilità d’uso e rapporto qualità-prezzo eccezionale. Se non vuoi lasciarti scappare questa occasione, clicca qui sotto e abbonati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.