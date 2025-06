Offerta imperdibile: Huawei MatePad 11.5S con tastiera e M-Pencil a prezzo stracciato

Oggi vogliamo segnalarvi una promozione davvero interessante disponibile direttamente sullo store ufficiale Huawei. Parliamo dell’ottimo Huawei MatePad 11.5S, un tablet completo e potente, attualmente proposto in un bundle esclusivo che include anche tastiera e M-Pencil di terza generazione. Tutto questo a soli 332 euro.

Per accedere a questa super offerta, non dovrete far altro che inserire il codice ABLAZEMEDIA10 durante il checkout. Il prezzo, inizialmente fissato a 499 euro, si ridurrà automaticamente fino alla cifra più bassa mai vista: 332 euro, appunto. Di seguito trovate anche il banner dedicato:

APPLICA IL CODICE SCONTO: ABLAZEMEDIA10

In bundle con tastiera e M Pencil

Se non lo conoscete ancora, il MatePad 11.5S è un tablet di fascia medio-alta dotato del nuovo display PaperMatte con refresh rate fino a 144 Hz, una tecnologia perfetta per la lettura prolungata e per proteggere la vista durante lo studio, il lavoro o l’intrattenimento. La versione in promozione è quella più accessoriata: oltre al tablet, troverete inclusi la tastiera magnetica e la M-Pencil di terza generazione, capace di riconoscere oltre 10.000 livelli di pressione — ideale per scrivere, disegnare o prendere appunti con la massima precisione.

Sotto il cofano, il MatePad 11.5S nasconde anche una batteria da 8.800 mAh che garantisce un’ottima autonomia per affrontare un’intera giornata di utilizzo senza preoccupazioni. Il design è moderno e minimale, con linee eleganti e un peso ben bilanciato che lo rende comodo da trasportare.

Anche lato software, Huawei ha fatto un gran lavoro. Il tablet è equipaggiato con applicazioni ottimizzate e strumenti pensati per sfruttare al meglio il multitasking, come Multi-Window e altre funzioni intelligenti che vi aiuteranno a migliorare la produttività, sia in ambito scolastico che lavorativo.

Insomma, se siete alla ricerca di un tablet affidabile, veloce, accessoriato e con un occhio di riguardo al comfort visivo, il Huawei MatePad 11.5S è una scelta da non lasciarsi scappare. Ancora di più adesso, con il codice sconto ABLAZEMEDIA10 che lo porta al minimo storico di 332 euro. Questa ed il resto delle altre offerte Huawei sono raggiungibili cliccando qui.

In collaborazione con Huawei