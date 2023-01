Offerta di inizio anno su Mondly Premium: 96% di sconto sull'accesso a vita

Imparare una nuova lingua è una forma di arricchimento culturale non da poco.

Questo tipo di conoscenza infatti, oltre a permettere di viaggiare per il mondo in maniera molto più semplice, può comportare anche inaspettati sbocchi lavorativi. Per alcune persone poi, si tratta anche di un vero e proprio piacere.

Trovare il tempo e la dedizione per poter studiare a fondo un nuovo linguaggio però, è tutt’altro che semplice, a meno di non utilizzare strumenti come Mondly.

Lo studio può infatti richiedere enormi energie mentali anche se, utilizzando i metodi giusti, l’apprendimento in questo contesto può diventare divertente e alquanto leggero.

Mondly, per esempio, è un’app che ha rivoluzionato l’apprendimento delle lingue. Stiamo parlando di un software che si è aggiudicato riconoscimenti non da poco, essendo considerato App dell’Anno su Facebook e Migliore nuova app relativamente all’ambiente Apple per un totale di circa 100 milioni di download.

Mondly Premium: con meno di 90 euro ottieni l’accesso a vita e puoi imparare 41 lingue

Perché Mondly Premium è un sistema così diverso rispetto ai tanti altri corsi per imparare una lingua in circolazione?

In realtà, il metodo adottato da Mondly, prevede diverse soluzioni che rendono tale sistema divertente e semplice. Il tutto si basa su un principio base alquanto chiaro: non si apprendono singole parole ma intere frasi di utilizzo comune.

Iniziando in questo modo e abbinando quanto appena detto ad esercizi costituite da conversazioni reali e a lezioni in realtà aumentata, il risultato è un apprendimento semplice e divertente, alla portata di tutti.

Quali lingue puoi imparare con Mondly? La scelta, in questo caso, è alquanto ampia. Si parla dei linguaggi più classici, come l’immancabile inglese, lo spagnolo, il tedesco e il francese.

Non mancano altre lingue interessanti e con sbocchi lavorativi da non sottovalutare, come il cinese, l’arabo o il giapponese. Non mancano però altre soluzioni come il latino e persino linguaggi particolari come l’ebraico o il catalano.

Per festeggiare il nuovo anno, Mondly ha deciso di dare il via a una promozione molto interessante, che riguarda la formula una tantum. La stessa offre pieno accesso tutte e 41 le lingue del pacchetto con uno sconto del 96%, il che significa pagare il tutto solo 89,99 euro.

