Offerta irripetibile: 80% di sconto sui piani a vita di Internxt

Quella di Internxt è un’offerta estremamente vantaggiosa che unisce risparmio economico a un livello di sicurezza e utilità senza precedenti. I nuovi piani, infatti, prevedono ampi spazi di archiviazione in cloud migliorando ulteriormente il livello di sicurezza con uno sconto dell’80% che rende questa offerta davvero irrinunciabile.

Un unico pagamento per avere spazio di archiviazione, VPN e antivirus a vita

Sono tanti, tantissimi, i servizi digitali di cui abbiamo bisogno e che utilizziamo ogni giorno, ma spesso i loro costi iniziano a diventare impegnativi. Le alternative, passare a piattaforme gratuite o rinunciare a qualche servizio, rappresentano un rischio e un cambiamento in negativo. Anche da questo punto di vista l’offerta di Internxt rappresenta un’opportunità da cogliere al volo.

Tutti i piani, infatti, includono la VPN ultraveloce illimitata, l’antivirus e uno spazio di archiviazione in cloud ultrasicuro basato sulla crittografia post-quantistica e quella “zero-knowledge” AES-256. Con Internxt non solo si possono archiviare i file in uno spazio inaccessibile, ma si può navigare liberamente e nelle migliori condizioni di sicurezza possibile.

Con Internxt si possono disdire gli abbonamenti per la VPN e l’antivirus e decidere di affidarsi esclusivamente a questa piattaforma sia per il cloud storage che per la protezione della propria privacy. Il tutto a un prezzo clamoroso. Internxt, infatti, non solo propone piani a vita grazie ai quali dimenticare i costi degli abbonamenti ricorrenti, ma sono tutti in sconto dell’80%.

È infatti possibile acquistare il piano Essenziali da 1 TB di cloud storage a 180€ (invece che 900€), il piano Premium da 3 TB a 380€ (invece che 1900€) e quello Definitivo da 5 TB a 580€ (invece che 2900€). In più i piani Premium e Definitivo includeranno a breve anche soluzioni per la gestione degli indirizzi e-mail e le videoconferenze. Non rinunciare all’opportunità di risparmiare, per sempre, avendo tutto quello di cui hai bisogno per la tua sicurezza.