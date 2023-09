Offerta Keeper: prova gratuita per 30 giorni

La sicurezza informatica inizia proteggendo le proprie password, le proprie credenziali e le proprie chiavi segrete.

Keeper offre protezione per milioni di persone e migliaia di aziende di tutto il mondo grazie al miglior software affidabile e approvato per la sicurezza informatica.

La piattaforma di Keeper conferisce agli amministratori la capacità di mettere a punto i livelli di accesso della loro organizzazione ai dati e alle credenziali essenziali per tutti gli utenti e i team.

Keeper utilizza il controllo degli accessi in base al ruolo (RBAC) per supportare l’accesso con privilegi minimi e tenere traccia di tutte le attività degli utenti da ogni posizione e su ogni dispositivo.

La grande novità è che da oggi Keeper è in prova gratuita per 30 giorni. Perché non ne approfitti cliccando sul link qui sotto?

È arrivato Keeper, il password manager a misura di utente e azienda

Keeper genera password casuali e altamente complesse e abilita la condivisione sicura tra utenti e team.

Puoi creare cartelle condivise per i team e stabilire dei limiti alla capacità degli utenti di aggiungere, rimuovere, modificare o condividere le voci.

Poi c’è Keeper Secrets Manager (KSM), il quale utilizza la sicurezza zero-knowledge e zero-trust per la protezione dell’infrastruttura della tua azienda.

KSM elimina la proliferazione delle chiavi segrete togliendo le credenziali integrate nel codice sorgente, i file di configurazione e i sistemi CI/CD. Inoltre automatizza la rotazione delle chiavi di accesso, delle password e dei certificati.

Ecco Keeper Connection Manager (KCM), moderna soluzione per accedere da remoto alla gestione dell’infrastruttura multi-cloud e degli ambienti di telelavoro distribuiti in un ambiente zero-trust e zero-knowledge.

KCM offre ai dipendenti un accesso di rete veloce, protetto e zero-trust a risorse interne riservate da qualsiasi posizione e su qualsiasi dispositivo, senza una VPN.

Tutto questo in prova gratuita per 30 giorni. Approfittane subito, l’offerta è a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.