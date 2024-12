OFFERTA LAMPO: solo 169€ per il Mini PC con Intel e 8/256GB

Una segnalazione veloce per l’offerta lampo su Amazon che in questo momento propone AWOW AK10 Pro al prezzo di soli 169 euro. Il Mini PC raggiunge così il suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. Rimarrà disponibile solo fino all’esaurimento delle unità in promozione: se sei interessato, ti consigliamo di metterlo nel carrello per non perdere l’occasione.

AWOW AK10 Pro: le specifiche del Mini PC

Ha il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato, il processore Intel N100 di dodicesima generazione con chip grafico Intel UHD, 8 GB di RAM DDR4, un’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.2. Le porte in dotazione sono due USB 3.2 Gen 2 Type-A, due USB 2.0 Type-A, uno slot Ethernet, due uscite video (HDMI e DisplayPort) con supporto alla risoluzione 4K e jack audio. Trovi tutte le altre specifiche tecniche integrate e le funzionalità supportate nella descrizione completa.

A racchiudere ogni componente è un case dalle dimensioni molto compatte (125x125x45 millimetri) e con un peso contenuto (412 grammi). Acquistalo subito al prezzo di soli 169 euro, lo sconto è automatico. Come anticipato è un’offerta a tempo e potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

È venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon con la consegna gratuita direttamente a casa tua in un giorno se lo ordini adesso. Le centinaia di recensioni pubblicate da chi lo ha già comprato gli assegnano un voto medio molto alto, pari a 4,5 stelle su 5. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai tempo fino al 15 gennaio.