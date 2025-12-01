 Offerta lampo: 2 Tile Slim in forte sconto e stai al sicuro
Offerta lampo: 2 Tile Slim in forte sconto e stai al sicuro

Tieni al sicuro il portafoglio e gli oggetti più preziosi con il Bluetooth tracker di Tile: ultrasottile e con batteria che dura 3 anni.
Offerta lampo: 2 Tile Slim in forte sconto e stai al sicuro
Tieni al sicuro il portafoglio e gli oggetti più preziosi con il Bluetooth tracker di Tile: ultrasottile e con batteria che dura 3 anni.

Il Cyber Monday su Amazon si avvia verso la sua conclusione, così come l’evento dedicato alla lunga settimana del Black Friday, ma non prima di aver lanciato un’offerta lampo sul bundle che include 2 unità di Tile Slim. È il tracker Bluetooth ultrasottile da mettere nel portafoglio o altrove (zaino, borsa, bagaglio e così via). Compatibile con i dispositivi Android e iOS, ti aiuterà a non perderlo e a ritrovarlo velocemente nel caso di smarrimento.

Compra 2 Tile Slim in forte sconto

Tile Slim: 2 unità in super offerta al Cyber Monday

Ha una batteria che dura 3 anni ed è supersottile. Puoi sempre sapere dov’è controllandole la posizione da smartphone ed eventualmente facendolo suonare grazie all’altoparlante integrato. C’è anche un pulsante che, al contrario, fa squillare il telefono in caso di necessità. Ha una portata che arriva fino a 105 metri di distanza e la certificazione IP68 ne assicura la resistenza anche all’acqua. L’aggiunta di questo modello (il più recente) e la modalità SOS che permette di inviare in modo discreto una richiesta di aiuto nelle situazioni di emergenza. Nella scheda completa trovi tutte le altre informazioni.

Le caratteristiche di Tile Slim

Non ci sono coupon da attivare, lo sconto è automatico e porta il bundle con 2 unità di Tile Slim al prezzo di soli 34,99 euro. Come anticipato in apertura si tratta di un’offerta lampo e andrà a ruba, di certo interesserà a molti.

{title}

Compra 2 Tile Slim in forte sconto

È arrivato il Cyber Monday che mette fine alla lunga settimana del Black Friday su Amazon. Le offerte scompariranno a mezzanotte: nella vetrina dedicata trovi quelle più vantaggiose, come in questo caso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 dic 2025

Davide Tommasi
1 dic 2025
