Offerta lampo: 2 Tile Slim in forte sconto e stai al sicuro

Il Cyber Monday su Amazon si avvia verso la sua conclusione, così come l’evento dedicato alla lunga settimana del Black Friday, ma non prima di aver lanciato un’offerta lampo sul bundle che include 2 unità di Tile Slim. È il tracker Bluetooth ultrasottile da mettere nel portafoglio o altrove (zaino, borsa, bagaglio e così via). Compatibile con i dispositivi Android e iOS, ti aiuterà a non perderlo e a ritrovarlo velocemente nel caso di smarrimento.

Tile Slim: 2 unità in super offerta al Cyber Monday

Ha una batteria che dura 3 anni ed è supersottile. Puoi sempre sapere dov’è controllandole la posizione da smartphone ed eventualmente facendolo suonare grazie all’altoparlante integrato. C’è anche un pulsante che, al contrario, fa squillare il telefono in caso di necessità. Ha una portata che arriva fino a 105 metri di distanza e la certificazione IP68 ne assicura la resistenza anche all’acqua. L’aggiunta di questo modello (il più recente) e la modalità SOS che permette di inviare in modo discreto una richiesta di aiuto nelle situazioni di emergenza. Nella scheda completa trovi tutte le altre informazioni.

Non ci sono coupon da attivare, lo sconto è automatico e porta il bundle con 2 unità di Tile Slim al prezzo di soli 34,99 euro. Come anticipato in apertura si tratta di un’offerta lampo e andrà a ruba, di certo interesserà a molti.

È arrivato il Cyber Monday che mette fine alla lunga settimana del Black Friday su Amazon. Le offerte scompariranno a mezzanotte: nella vetrina dedicata trovi quelle più vantaggiose, come in questo caso.