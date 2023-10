OFFERTA LAMPO Domestika: tutti i corsi a 10,99 euro

Sulla piattaforma Domestika è in corso un’offerta lampo che consente di acquistare qualsiasi corso online a 10,99 euro, con maxi sconti fino all’85%. Puoi scegliere tra centinaia e centinaia di corsi, di qualsiasi tipo: dal digital marketing alla cucina, dal disegno creativo ai tatuaggi, dalla fotografia all’uncinetto, la scelta davvero non manca.

Su Domestika tutti i corsi a 10,99 euro (offerta lampo)

Un corso popolare su Domestika in media ha un prezzo pari a 59,99 euro. Grazie all’offerta lampo di oggi, il loro costo è crollato a 10,99 euro.

Ogni corso ha una sua descrizione, in cui sono inclusi tutte le informazioni più importanti da conoscere: la percentuale di valutazioni positive, il numero di allievi, quello delle lezioni (e la loro durata), il numero delle risorse aggiuntive (dove disponibili), la disponibilità su app, la lingua del corso, le lingue dei sottotitoli e il livello.

Un’altra cosa importante: il prezzo riferito a ciascun corso è da considerarsi una tantum, non è quello per un abbonamento per intenderci. A maggior ragione perché dopo l’acquisto avrai accesso illimitato al corso, così come alle eventuali risorse aggiuntive da parte del creator.

Nel momento in cui ti scriviamo mancano meno di 7 ore al termine dell’offerta. Non sappiamo se la promo verrà replicata nei prossimi giorni o bisognerà aspettare settimane o, peggio ancora, mesi prima che ritorni.

Per questo motivo ti consigliamo di cogliere al volo l’opportunità e di sfruttare subito l’offerta lampo di Domestika per acquistare uno dei corsi più popolari al prezzo di soli 10,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.