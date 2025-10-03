 Offerta lampo: Hostinger Horizons -30% per costruire siti e app senza codice
Hostinger Horizons è lo speciale servizio che, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ti aiuterà a creare app e siti web in un attimo.
Cloud & Hosting
Hai un’idea digitale, ma non le competenze per trasformarla in un’app o un sito web? Nessun problema perché in tuo soccorso arriva Hostinger Horizons: una piattaforma che, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, ti permette di dare vita al tuo progetto senza conoscere una riga di codice. Prima di parlartene, ti segnaliamo subito che puoi approfittare di un 30% di sconto sui piani più venduti come mostrato dopo il pulsante qui sotto.

Piani Hostinger Horizons

Il funzionamento è semplicissimo: ti basta descrivere la tua idea con delle parole, del testo o addirittura delle immagini per far sì che l’intelligenza artificiale si occupi di tutto. Dal codice al design, dai contenuti alla SEO, fino alla pubblicazione online.

Ogni modifica è immediata e puoi chiedere all’AI di cambiare testi, layout, colori o struttura e vedere il risultato in tempo reale. Una volta raggiunto il tuo obiettivo potrai pubblicare il tuo progetto su un dominio personalizzato con un solo click, completo di hosting sicuro ed email aziendale.

Horizon è, in buona sostanza, un partner AI all-in-one che ti aiuterà a generare siti e app web pronti al lancio, con integrazioni pratiche che includono Stripe e Supabase per creare prodotti reali e funzionanti. Disponibile in oltre 80 lingue, avrai la garanzia di codici puliti, testi di qualità e design professionali.

Con esperti disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronti a supportarti per ogni esigenza, Hostinger Horizons è quello che ti serve per dare concretezza alla tua idea digitale.

Pubblicato il 3 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
3 ott 2025
