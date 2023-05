Mini PC Intel/Windows: offerta lampo a 84 euro

Una segnalazione veloce prima del sold out: SNUNMU AK3 è in offerta lampo su Amazon. In questo momento è possibile acquistare il Mini PC al prezzo finale di soli 84,31 euro. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro, tra le specifiche tecniche troviamo il processore Intel Celeron N3350 con GPU Intel HD Graphics 500, 4 GB di RAM e memoria interna da 64 GB per l’archiviazione dei dati espandibile con l’ausilio di microSD.

Offerta lampo sul Mini PC di SNUNMU

Tra le altre caratteristiche ci sono i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, due uscite video HDMI e una VGA per la connessione simultanea a tre schermi con risoluzione fino a 4K, porte USB 2.0 e USB 3.0, slot Ethernet e jack audio. Insomma, tutto ciò che serve per gestire la produttività di base, la navigazione e l’intrattenimento multimediale. Ulteriori dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile: come scritto in apertura, si tratta di un’offerta lampo e, in quanto tale, valida solo per poche ore o comunque fino all’esaurimento delle unità in promozione. Il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito, prima dell’inevitabile sold out.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: chi decide di acquistare SNUNMU AK3 riceverà il Mini PC direttamente a casa entro metà settimana. Nella confezione, oltre al computer compatto, sono inclusi un cavo HDMI, l’alimentatore e il manuale utente.

Aggiornamento: il Mini PC è sold out e tornato al suo prezzo di listino.

