Minisforum Z83-F: il Mini PC a 99€ (offerta lampo)

Meglio approfittarne finché in tempo: Minisforum Z83-F, il Mini PC adatto a produttività di base, studio, navigazione e intrattenimento multimediale, è in offerta lampo su Amazon fino a esaurimento delle unità in promozione. In questo momento è possibile acquistarlo al prezzo di soli 99 euro grazie allo sconto applicato in automatico.

Mini PC in offerta lampo: Minisforum Z83-F

Con sistema operativo Windows 10 preinstallato, integra un processore quad core Intel Atom X5-Z8350 con GPU Intel HD 400, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile con SD), Wi-Fi, Bluetooth, porte USB 2.0 e 3.0, uscite video HDMI e VGA, slot Ethernet e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Le dimensioni sono pari a 12x12x2,7 centimetri. Amazon garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio con consegna in un paio di giorni: se lo ordini subito, entro fine settimana il Mini PC sarà sulla tua scrivania.

Nella confezione di Minisforum Z83-F, oltre al computer, sono inclusi un cavo HDMI, una staffa per il montaggio dietro al monitor, l’adattatore per l’alimentazione e il manuale. Tutto questo, come già scritto, in offerta lampo a soli 99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.