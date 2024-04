Offerta limitata di Internxt: tutti i piani annuali scontati fino al 23%

Ormai siamo in tanti ad avere sui nostri dispositivi tanti dati, di cui una buona parte importanti. E se il dispositivo, qualunque esso sia, smettesse di funzionare all’improvviso? Addio file! Quindi, perché non aderire all’offerta limitata di Internxt, servizio TOP di cloud storage, e sfruttare gli sconti fino al 23% su tutti i piani annuali?

Offerta limitata di Internxt: maggior spazio, meno costi

Approfittare di questa occasione unica significa ottenere spazio di archiviazione cloud a prezzi imbattibili. Non temere, perché Internxt metterà al sicuro i tuoi dati tramite la crittografia end-to-end. Saranno sempre a tua disposizione, quando vuoi e da qualsiasi dispositivo.

Inoltre, Internxt è conforme al GDPR e sicura al 100%, quindi stai certo che ogni file che salvi è messo in una cassaforte. Il provider è stato anche verificato e certificato in modo indipendente da Securitum, la società di penetration testing leader in Europa. Andiamo a dare un’occhiata ai piani annuali scontati:

200GB a soli 45,99 euro ;

a soli ; 2TB a soli 109,99 euro ;

a soli ; 5TB a soli 199,99 euro ;

a soli ; 10TBa soli 299,99 euro.

Cosa è incluso in tutti i piani? Crittografia end-to-end per la massima sicurezza dei tuoi dati, Zero knowledge encryption per un accesso esclusivo ai file, spazio illimitato per foto e video e condivisione sicura di file e cartelle.

Se sei alla ricerca di una soluzione di archiviazione cloud a vita che sia sicura, conveniente e ricca di funzionalità, Internxt è la scelta ideale. Approfitta dell’offerta limitata e ottieni fino al 23% di sconto su tutti i piani annuali. Non perdere questa occasione unica di proteggere i tuoi dati