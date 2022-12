MicroSD 64 GB: solo 5,99€, arriva domani

La scheda microSD da 64 GB della serie Kingston Canvas Select Plus oggi è in vendita al prezzo di soli 5,99 euro, grazie al forte sconto proposto oggi da Amazon. Inoltre, acquistandola subito la consegna è garantita entro domani: giusto in tempo per salvarci le foto di Natale o per metterla sotto l’albero.

Offerta storage di Natale: microSD 64 GB Kingston

Si tratta di un’unità di Classe 10, con velocità fino a 100 MB/s nel trasferimento dati. In dotazione anche l’adattatore SD che la rende compatibile con tutti gli apparecchi in circolazione, dalle fotocamere alle videocamere, dai televisori ai lettori multimediali e così via. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa del prodotto.

In questo momento la scheda microSD da 64 GB della serie Kingston Canvas Select Plus è in vendita su Amazon al prezzo di soli 5,99 euro, con spedizione gratuita per gli abbonati Prime.

Come scritto in apertura, chi non perde tempo e la ordina subito è garantita la consegna entro domani. Una delle ultime occasioni utili per mettere un regalo hi-tech e di certo utile sotto l’albero di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.