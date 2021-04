Mini PC Beelink (SEi8) in offerta su Amazon: coupon sconto 30 euro

Dotato di caratteristiche adatte a gestire con disinvoltura sia le operazioni quotidiane della produttività sia la navigazione, la didattica a distanza e l’intrattenimento multimediale, Beelink SEi830 è un Mini PC tra i migliori della categoria per rapporto qualità-prezzo. Oggi merita una segnalazione poiché proposto su Amazon con un coupon sconto da 30 euro.

Beelink SEi830: Mini PC per lavoro e studio, ottimo prezzo

Queste le più importanti specifiche tecniche: processore Intel Core i5-8259U, GPU Intel Iris Plus Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB per lo storage, due uscite video HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor con supporto garantito alla risoluzione 4K, WiFi 6, Bluetooth 5.0, quattro porte USB 3.0 e una USB-C, slot Ethernet e lettore microSD. Il tutto racchiuso in un case compatto con dimensioni pari a 12,4×11,3×4,1 centimetri che, volendo, si può nascondere dietro allo schermo tramite montaggio con staffa Vesa inclusa nella confezione. Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale, ma volendo è possibile optare per una distribuzione Linux. Tutto questo oggi al prezzo di 519,90 euro invece di 490,90 euro come da listino, approfittando del coupon sconto da 30 euro disponibile in queste ore. La spedizione è gratuita e immediata, gestita direttamente da Amazon.