Webcam 2K 1440p per DAD e non solo a meno di 15 euro

Oggi vi proponiamo un secondo super sconto su un prodotto ormai indispensabile per chiunque in questo periodo. Parliamo naturalmente di una webcam, ed in questo caso della Karinear Webcam 2K che su Amazon è disponibile ad un prezzo eccezionale.

Webcam Karinear 2K: caratteristiche tecniche

Partiamo dal sensore, parte integrante della webcam. In questo caso troviamo un obbiettivo in grado di riprendere immagini con una risoluzione di 2K (1440p) a 30 frame al secondo. Molto semplice la configurazione, trattandosi di un dispositivo plug and play. Ciò significa che basterà collegare la camera ad una qualsiasi porta USB per essere pronta all’utilizzo. Non mancano alcune funzionalità che migliorano l’esperienza in videochiamata come la correzione automatica della luce. Questa permette di ottenere immagini chiare e definite anche nelle zone con scarsa luminosità. Due i microfoni integrati, con cancellazione del rumore, i quali garantiscono conversazioni cristalline anche in circostante disturbate dai suoni ambientali. Molto comoda la clip per il fissaggio al monitor, che grazie ad un foro filettato in basso, permette di fissare la videocamera ad un cavalletto.

Dal punto di vista della compatibilità, la camera supporta la maggior parte dei sistemi operativi anche mobili come Windows, Mac OS, Linux, Android. Ovviamente viene garantita la compatibilità con la maggior parte dei software per videochiamate e videoconferenze quali Skype, Zoom, Teams e FaceTime. Si tratta tuttavia di un dispositivo estremamente versatile. È infatti compatibile anche con Xbox, questo perché la camera è ottimizzata per le dirette streaming. Può essere utilizzata quindi con OBS per le live su Twitch, YouTube e Facebook Live. Si tratta di un prodotto dal rapporto qualità/prezzo decisamente imbattibile.

Grazie al codice DDHLT3RQ da inserire al momento del pagamento, la webcam di Karinear è acquistabile su Amazon a soli 12,99 euro con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.