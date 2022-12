Scopri l'Offerta di Natale Surfshark VPN: protezione con i fiocchi

È arrivato il momento di mettere al sicuro tutti i tuoi dispositivi, senza limiti. Acquista Surfshark VPN approfittando dell’Offerta di Natale. Questa nuova promozione ti garantisce uno sconto dell’84% e 2 mesi gratis in esclusiva. Si tratta di un’ottima occasione da prendere al volo.

La tua privacy non è mai stata così in pericolo come in questi tempi. Il Web è diventato un posto di criminali pronti a coglierti in fallo per rubare i tuoi dati. Quelli preferiti sono dettagli bancari, carte di credito e credenziali di accesso. Ecco perché la tua sicurezza deve venire prima di tutto.

Con Surfshark VPN navigherai online in totale anonimato. Grazie al suo tunnel crittografato nessuno potrà risalire a te perché sarai invisibile. Il tuo indirizzo IP verrà cambiato con un altro così tu rimarrai al sicuro e le tue informazioni personali protette. Installa la sua app su tutti i tuoi dispositivi senza limiti.

Surfshark VPN risparmio e protezione senza rinunce

Perché rinunciare alla massima protezione quando con Surfshark VPN puoi anche ottenere un ampio risparmio? Tra l’altro le sue funzionalità premium sono il meglio della categoria. Avrai infatti a disposizione di un blocco pubblicità e malware. In questo modo i tuoi dispositivi saranno impenetrabili.

Mentre navigherai non dovrai più accettare o rifiutare i pop-up dei cookie senza sapere cosa stavi decidendo per la tua privacy. A tutto questo ci penserà il tuo nuovo compagno di viaggio. Questo provider selezionerà la scelta più conservativa che protegge i tuoi dati e la tua identità.

Anche l’applicazione sarà protetta dall’autenticazione a due fattori. Questa modalità di difesa è intelligente perché se qualcuno dovesse anche rubarti le credenziali di accesso non potrà mai entrare nel sistema di Surfshark VPN senza la tua autorizzazione. In più con il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sarai sempre assistito per qualsiasi necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.