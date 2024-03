Offerta pazzesca NordPass: piano Premium a 1,29€ al mese per 2 anni

Quanto sono preziosi i nostri dati oggigiorno? Moltissimo! Prendiamo le password che usiamo per accedere a siti web, portali, pagine social e home banking: siamo certi che siano affidabili e sicure? Se non percepisci questa sicurezza, ti consigliamo l’offerta pazzesca di NordPass.

Questo password manager, sviluppato da Nord Security, viene incontro a tutti gli utenti con il piano Premium a soli 1,29€ al mese per due anni. Leggi qui sotto per conoscere maggiori dettagli.

NordPass: l’offerta pazzesca alla quale non puoi rinunciare

NordPass non è un comunissimo password manager, ma tanto altro. Se sottoscrivi il piano Premium, hai la possibilità di salvare un numero illimitato di password, generare chiavi di accesso robuste e identificare quelle deboli o a rischio.

La sincronizzazione automatica su tutti i tuoi dispositivi e la protezione biometrica del tuo account personale sono solo alcune delle caratteristiche che rendono NordPass un vero e proprio bodyguard nella protezione dei tuoi dati.

Ci sono anche strumenti di sicurezza avanzati come l’Accesso di emergenza, il Mascheramento e-mail, il tool Salute password e il Rilevatore violazioni dati. Questi strumenti sono essenziali per mantenere la tua identità digitale al sicuro e per prevenire accessi non autorizzati ai tuoi account.

Inoltre, NordPass ti permette di gestire i tuoi dati sensibili in modo efficiente. Puoi usare delle cartelle per raggruppare carte di credito, passkey e password, e con gli allegati hai sempre a disposizione i tuoi documenti più importanti. È un servizio che si adatta perfettamente alle tue esigenze, offrendoti la tranquillità di sapere che le tue informazioni sono gestite con cura e attenzione.

Se ti lasci sfuggire questa offerta pazzesca, commetteresti un peccato tremendo. NordPass è l’unico servizio che ti consente di navigare nel web con la certezza che ogni tua password è al sicuro.

A soli 1,29€ al mese, il piano Premium è un investimento nella tua sicurezza digitale. E con tre mesi extra gratuiti, è un’opportunità da non perdere. Clicca qui sotto e abbonati!