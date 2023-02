Offerta pCloud: 2 TB Premium Plus scontato del 67%

Avere a disposizione uno spazio cloud online è fondamentale, per qualunque tipo di persona.

Che si tratti di chi naviga online occasionalmente e vuole comunque evitare guasti hardware a chi intende proteggere i propri dati rispetto a potenziali attacchi ransomware, il cloud rappresenta comunque una certezza a livello di protezione digitale e comodità.

Viste le tante minacce del Web però, è di vitale importanza scegliere una piattaforma in grado di garantire solidità e un alto livello di sicurezza. In un contesto di questo tipo, il nome di pCloud risulta uno dei più apprezzati a livello globale.

Non solo: vista la recente promozione, questa piattaforma appare anche alquanto conveniente.

pCloud ti offre 2 TB di spazio cloud a condizioni imperdibili

In cosa consiste questa promozione? Il piano Premium Plus da 2 TB è attualmente disponibile a un prezzo tre volte più basso rispetto al prezzo di listino.

Di fatto, si parla del 67% di sconto su questo piano, il che rende possibile ottenere lo stesso per 90 giorni spendendo solo 9,99 euro.

Cosa puoi fare con 2 TB di spazio disponibile?

Oltre a proteggere file importanti, attraverso protocolli TLS/SSL, lo spazio offerto da pCloud è ottimo quando si tratta di condividere con altri utenti file di grandi dimensioni.

In tal senso, per esempio, è possibile personalizzare i link di condivisione, aggiungendo agli stessi persino un’immagine di anteprima. La possibilità di effettuare backup da altre piattaforme come:

Dropbox

Facebook

OneDrive

Google Drive

Google Photos

Rende pCloud estremamente interessante per chiunque voglia proteggere i propri dati a 360 gradi.

Da non sottovalutare, infine, la presenza di un player audio e video integrato.

Ciò consente di poter fruire di canzoni e film direttamente dallo spazio cloud, senza dover effettuare un download dei file in locale.

