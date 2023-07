La grande offerta del Prime Day su MSI Modern 14

Dal design solido e con prestazioni elevate, il notebook MSI Modern 14 è protagonista di un forte sconto in occasione del Prime Day in corso su Amazon. Ha tutto ciò che serve per il lavoro e non solo. A caratterizzarlo, tra le altre cose, sono la cerniera che ne consente un apertura fino a 180 gradi e la grande autonomia fornita dalla batteria interna, grazie anche ad alcuni accorgimenti adottati sul fronte software. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft.

MSI Modern 14: il notebook è un affare del Prime Day

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti: display da 14 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento 60 Hz, processore Intel Core i7-1255U con GPU Intel Iris Xe, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono integrato, altoparlanti e una gamma completa di porte per ogni connessione. Vale inoltre la pena citare la certificazione militare MIL-STD-810G che assicura la resistenza nel tempo a ogni sollecitazione. Per ulteriori dettagli e altre immagini consultare la scheda del prodotto.

Oggi è possibile acquistare il notebook MSI Modern 14 nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 649 euro con uno sconto del 33%. Si può inoltre contare sulla disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno.

L’opportunità sarà disponibile per un periodo di tempo limitato, fino alla fine del Prime Day, l’iniziativa promossa da Amazon esclusivamente per i clienti Prime e che si concluderà il mercoledì 12 luglio alle 23:59. Segnaliamo a coloro che non sono ancora abbonati la possibilità di partecipare e beneficiare degli sconti, semplicemente iniziare subito il mese di prova, senza alcun costo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.