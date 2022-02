OFFERTA Realme Pad: a 193€ è il miglior tablet Android

Realme Pad si trova in offerta su Amazon a 193€, il minimo storico per l’ottimo tablet Android. A questo prezzo è impossibile trovare di meglio, si tratta della miglior soluzione per rapporto qualità/prezzo.

Questo modello è dotato di un display da 10.4″ in risoluzione 2K QHD, caratteristica che consente di fruire al meglio dei contenuti multimediali. Il potente processore MediaTek Helio G80 e i 4GB di RAM contribuiscono all’ottimo rapporto qualità/prezzo del dispositivo Android.

Un dispositivo molto versatile, con un bel design e piuttosto prestante, con 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e ricarica rapida a 18W. Costruito completamente in metallo, il retro di Realme Pad ospita una fotocamera principale, per foto e video di discreta qualità, mentre il comparto audio è certificato Dolby Atmos, con ben 4 speaker stereo.

Oggi è possibile acquistare l’ottimo tablet Realme in offerta su Amazon a 193€, con spedizione Prime senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.