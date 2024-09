Offerta per il Ritorno a Scuola: MacBook Air (M3) a -300€

Sulla carta è un’Offerta per il Ritorno a Scuola, ma farà comodo anche a molti professionisti: lo sconto di 300 euro sul MacBook Air da 13 pollici con chip Apple M3 è un affare imperdibile. Proposta da Amazon, porta il laptop di Cupertino al suo prezzo minimo storico. Non fatichiamo a immaginare possa andare a ruba in poco tempo.

MacBook Air con Apple M3: l’offerta migliore

Il sistema operativo è ovviamente macOS con supporto a tutti gli aggiornamenti che saranno distribuiti nei prossimi anni. Di seguito le specifiche tecniche principali. Dai uno sguardo alla scheda del prodotto per saperne di più.

Display da 13,6 pollici con pannello Liquid Retina;

chip Apple M3 con CPU, GPU e Neural Engine;

8 GB di memoria unificata;

SSD da 256 GB per lo storage;

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth;

videocamera FaceTime HD a 1080p;

altoparlanti con audio spaziale;

MagSafe, due porte Thunderbolt e jack per le cuffie;

Magic Keyboard con Touch ID;

batteria con autonomia elevata (fino a 18 ore).

Se lo ordini subito, entro domani il MacBook Air da 13 pollici con chip Apple M3, nella colorazione Galassia visibile qui sopra, arriverà a casa tua con la consegna gratuita e lo potrai mettere sulla tua scrivania. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon, per il massimo dell’affidabilità.

Grazie all’Offerta per il Ritorno a Scuola, puoi acquistare il laptop della mela morsicata al prezzo finale di 1.049 euro invece di 1.349 euro come da listino ufficiale. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione: considerando lo sconto di 300 euro, potrebbe andare sold out molto presto.