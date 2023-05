SSD in offerta: giù il prezzo di Samsung 870 EVO da 1 TB

Segnalazione molto interessante per chi vuol acquistare la memoria a stato solido di un brand affidabile: in questo momento, la SSD da 1 TB della gamma Samsung 870 EVO è proposta in forte sconto su Amazon rispetto al prezzo di listino. Tra le altre cose, ha in dotazione il software Magician 6 per ottenere il meglio a livello di prestazioni e durata nel tempo, con strumenti per ottimizzazioni mirate.

Samsung 870 EVO, SSD da 1 TB in forte sconto

Basata sulla tecnologia Intelligent Turbo Write, con interfaccia SATA e fattore di forma da 2,5 pollici, l’unità è in grado di arrivare alla velocità di 560 MB/s nel trasferimento dati durante la fase di lettura e a 530 MB/s in scrittura. Così facendo, le attese per il caricamento e l’elaborazione dei contenuti risultano significativamente ridotte e lo stesso vale per l’avvio del computer. Si tratta dunque di un’ottima scelta se l’intenzione è quella di effettuare un upgrade hardware del PC in uso o di assemblarne uno nuovo. Per conoscere altri dettagli non bisogna far altro che consultare la descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, c’è l’opportunità di acquistare la SSD da 1 TB della gamma Samsung 870 EVO al prezzo finale di soli 68,43 euro invece di 99,99 euro come da listino, grazie allo sconto del 32% applicato in automatico da Amazon.

Segnaliamo infine che l’e-commerce garantisce la spedizione gratuita con disponibilità immediata e consegna a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che, effettuando subito l’ordine, entro domani l’unità arriverà direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.