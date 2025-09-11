L'offerta SanDisk Creator: pendrive USB-C 1TB+3 mesi Lightroom

È in corso un’offerta a tempo lanciata da Amazon e dedicata a SanDisk Creator, che segnaliamo volentieri. È quella che taglia il prezzo della pendrive da 1 TB del marchio, tra i più affidabili del mercato quando si tratta di periferiche per lo storage. Lo sconto l’ha portata al suo prezzo minimo storico. L’acquisto dà diritto a 3 mesi di accesso a Lightroom, la soluzione di Adobe per gestire e ottimizzare le fotografie in post produzione.

SanDisk Creator: pendrive USB-C top di gamma da 1 TB

È esplicitamente progettata per soddisfare i creator più esigenti, come unità di storage portatile dal design elegante e con prestazioni elevate, capace di ottimizzare ogni fase del flusso di lavoro. Al suo interno ospita tutto lo spazio necessario per dare vita a progetti ambiziosi e per archiviare i contenuti, abilitando trasferimento molto rapidi con una velocità fino a 400 MB/s. Ha in dotazione il connettore USB-C che la rende compatibile con smartphone, tablet, computer desktop e laptop oltre a qualsiasi altro dispositivo con supporto a questo standard, sempre più diffuso. Scopri di più nella pagina dedicata.

È al suo prezzo minimo storico di 101 euro, una spesa molto contenuta, tenendo in considerazione le sue caratteristiche da top di gamma. Ti ricordiamo che lo sconto sulla pendrive da 1 TB della gamma SanDisk Creator è applicato in automatico, ma che trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere molto presto: se sei interessato, ti consigliamo di ordinarla ora.

Se la compri subito, la riceverai entro domani con la consegna gratis. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. Il voto medio ottenuto da centinaia di recensioni è 4,4/5. Come anticipato, sono inclusi 3 mesi di Adobe Lightroom.