OFFERTA SHOCK: Google Pixel 8 è scontato di -100€

Google Pixel 8 è ultimissimo top di gamma dell'azienda Californiana. Dotato di tutte le ultime tecnologie, inclusa intelligenza artificiale e un comparto fotografico all'avanguardia

Google Pixel 8: tutte le caratteristiche

Il cuore pulsante del nuovo Pixel 8 di Google è rappresentato dal potentissimo Google Tensor G3, il chip più avanzato mai implementato in un dispositivo Pixel. Grazie a questo processore, il Pixel 8 si distingue per la sua incredibile velocità ed efficienza, mentre l’intelligenza artificiale di Google offre un supporto personalizzato lungo l’arco dell’intera giornata.

Lo straordinario display ad alta risoluzione da 6,2 pollici regala poi un’esperienza visiva senza paragoni, con colori nitidi e vibranti, oltre a dettagli minuziosi. La frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz garantisce uno scorrimento fluido, rendendo la navigazione web, la visione di video e il gioco un’esperienza coinvolgente e priva di interruzioni.

La batteria adattiva è progettata per durare oltre 24 ore e, attivando il risparmio energetico estremo, può estendere la sua autonomia fino a 72 ore. La ricarica è ora ancora più rapida, permettendoti di caricare il Pixel 8 fino al 50% in soli 30 minuti.

La fotocamera si distingue per la sua eccezionale qualità, consentendoti di catturare immagini e video straordinari in qualsiasi condizione di luce. La funzione Scatto Migliore combina foto simili per creare immagini bellissime in cui tutti i soggetti appaiono al loro meglio. Con le funzionalità Foto Notturna e Astrografia uniche di Pixel, puoi catturare immagini di città illuminate, cieli stellati e molto altro ancora.

Con Google Pixel 8, la tua esperienza mobile non sarà più la stessa.

