Offerta shock Kena Mobile: tanti Giga a un prezzo minuscolo di soli 5€

Il prezzo è la prima cosa che colpisce: 5,99€ al mese. Stiamo parlando della promozione di Kena Mobile, che punta tutto su questo elemento: offrire tanto, ma a una cifra davvero minima. E non si tratta di un’offerta “ridotta”, perché include un pacchetto completo pensato per l’uso quotidiano.

Un costo mini con un’offerta completa

Con meno di 6 euro al mese si ha accesso a minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e ben 200 GB di traffico dati. Una quantità di Giga che, fino a poco tempo fa, era riservata a piani ben più costosi. Il valore cresce ancora di più con la possibilità di arrivare fino a 300 GB attivando la ricarica automatica. In pratica, il prezzo resta invariato mentre aumenta la quantità di internet disponibile, rendendo questa proposta ancora più competitiva.

La forza di questa offerta non sta solo nei contenuti, ma nella proporzione tra ciò che si paga e ciò che si ottiene. Cinque euro e novantanove al mese significano una spesa quotidiana davvero minima, quasi trascurabile nel bilancio familiare. È proprio questo il motivo per cui la promo riesce a emergere: abbassa drasticamente il costo fisso senza obbligare a rinunce. Non è facile trovare sul mercato un piano che unisca una cifra così contenuta a una dotazione di Giga così ampia. Ed è qui che Kena Mobile riesce a fare la differenza. L’offerta si appoggia alla rete di TIM, garantendo una copertura solida e prestazioni affidabili per le attività di tutti i giorni. Streaming, social, videochiamate e hotspot possono essere gestiti senza difficoltà, grazie all’ampia disponibilità di traffico dati. Non è una tariffa pensata per usi estremi o professionali, ma per la maggior parte delle persone rappresenta una soluzione più che sufficiente, soprattutto considerando il prezzo. Sì, perché il prezzo è il suo elemento distintivo, ma è l’equilibrio tra costo e contenuti a renderla top.