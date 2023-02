Offerta Sky Q, paghi solo 9 euro e hai tutto: cinema, sport e Netflix

Sky Q è il dispositivo multimediale di Sky che consente di accedere a tutti i canali della piattaforma satellitare e ai servizi di streaming più popolari. Con Sky Q puoi guardare la TV in diretta, accedere a una vasta libreria di film e serie TV, guardare i tuoi programmi preferiti in streaming e tanto altro ancora.

Ora è ancora attiva la possibilità di attivare un abbonamento di prova per 30 giorni a soli 9 euro: ricevi il decoder e poi, senza impegno o costi aggiuntivi, decidi se tenerlo o restituirlo.

Perché conviene approfittare dell’offerta Sky Q a 9 euro

Si tratta del modo migliore per accedere a tutti i contenuti di Sky, e non solo, ad un prezzo simbolico per un mese. Perché Sky Q ti permette di accedere a tutti i pacchetti della piattaforma come Sky TV, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids. E in aggiunta a questi hai anche Netflix.

Aderire è molto semplice: apri la pagina ufficiale, clicca su “Vai all’Offerta” e vedrai che in pochissimi giorni avrai il decoder consegnato direttamente a casa. Non serve parabola o chissà quale installazione: ti basta collegarlo alla rete WiFi di casa per iniziare.

Puoi subito iniziare a goderti le produzioni Sky, le serie TV come The Last of Us, lo sport e il calcio con le competizioni europee della UEFA, i test prestagionali di Formula 1 e l’inizio del campionato mondiale. Tutto questo a soli 9 euro: un mese di fuoco in cui poi sarai libero di decidere cosa fare.

