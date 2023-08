Lo speaker JBL GO 3 è in offerta: senti che sconto

Piccolo, ma potente: JBL GO 3 è la scelta giusta per chi cerca uno speaker Bluetooth di ottima qualità, per l’ascolto della musica senza fili. Oggi è possibile acquistarlo su Amazon approfittando di un forte sconto rispetto al prezzo di listino. La colorazione è Nero, quella visibile in queste immagini.

Speaker BT, che occasione: JBL GO 3 a -25%

Grazie alla certificazione IPX67 è possibile contare su un design waterproof, resistente ad acqua e polvere: se state per organizzare una festa in piscina, non c’è da temere. La batteria interna (con ricarica USB-C) garantisce fino a cinque ore di autonomia con una sola ricarica. Altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

Con tecnologia Pro Sound che assicura bassi profondi e potenti, JBL GO 3 al prezzo finale di sol 33,98 euro è un affare da cogliere al volo. Un valore aggiunto è rappresentato dalla cura riposta nei dettagli: dal gancio per trasportarlo comodamente anche sullo zaino ai pulsanti in rilievo per il controllo dei contenuti riprodotti.

Chi sceglie di non perdere tempo e approfittare subito dell’occasione può acquistare lo speaker Bluetooth wireless contando sulla spedizione gratuita e sulla consegna a domicilio in un paio di giorni. Le oltre 25.000 recensioni positive pubblicare da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, con un voto medio pari a 4,7/5 stelle, ne testimoniano la qualità senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.