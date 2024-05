Offerta speciale CyberGhostVPN: 2 anni + 2 mesi a soli 2,19€

Approfitta della promo CyberGhostVPN e naviga in totale sicurezza per 2 anni e 2 mesi gratuiti in omaggio, a soli 2,19€, grazie allo sconto sul piano dell’82%. Puoi utilizzarla in un gran numero di dispositivi e restare al sicuro con tecnologie di protezione e cifratura all’avanguardia, anche per accedere senza limiti a qualsiasi sito.

CyberGhost VPN: cosa include il piano

CyberGhostVPN ti garantisce di rimanere anonimo durante la navigazione, nascondendo il tuo indirizzo IP reale, in modo da garantirti la protezione delle tue informazioni personali in qualsiasi situazionie: streaming, download di torrent, gaming, operazioni bancarie o semplice navigazione, ovunque ti trovi. In questo modo sei sempre tranquillo anche quando ti colleghi alle reti wireless pubbliche.

Inoltre ti permette di fruire dei contenuti multimediali che preferisci senza incappare in limiti geografici che ti impediscono di farlo dalla tua posizione. Allo stesso modo puoi risparmiare sui servizi, quali i biglietti aerei, oppure anche gli abbonamenti, che applicano costi differenti in base alla regione mondiale da cui ci si collega. In entrambi i casi, ti basta scegliere la posizione ideale da cui collegarti e il gioco è fatto.

Con CyberGhostVPN sei sempre al sicuro grazie a cifratura AES a 256-bit, insieme allo split tunneling, che ti consente di dividere il traffico in due connessioni separate, abilitando la VPN soltanto per certe applicazioni o certi siti, e al kill switch, con cui interrompi subito la connessioni a internet quando il traffico non passa attraverso la VPN. Le info che riguardano la tua presenza in rete non vengono inoltre registrate, rimanendo sempre private.

In tutti i casi, godrai di un’elevata velocità, grazie a una rete di server molto ottimizzata che riduce al minimo i problemi di latenza per consentirti di svolgere le tue attività senza ritardi.

Utilizzare CyberGhostVPN è veramente facile. Dopo aver acquistato l’abbonamento, non devi far altro che scaricare il client dalla sezione download, oppure dallo store se sei da smartphone, quindi procedere all’installazione, personalizzare le impostazioni per la sicurezza e la privacy, collegandosi in fine tramite il tasto “power”.

Non perderti l’offerta e garantisci il tuo anonimato a un prezzo imperdibile!