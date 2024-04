Offerta speciale Disney+: risparmia 2 mesi con Premium o Standard

Disney+ è una delle piattaforme di streaming più amate, sia per l’offerta speciale attuale e sia perché offre un’esperienza unica nel mondo dell’intrattenimento online. Con una libreria che include i grandi classici, le ultime uscite e contenuti originali esclusivi, trasforma ogni schermo in una finestra sulle storie più amate al mondo.

Offerta speciale: il tuo mondo Disney+ a portata di mano

Disney+ si distingue per la sua capacità di portare magia e avventura direttamente nelle case degli utenti. La piattaforma supporta una vasta gamma di dispositivi, dal PC alla smart TV, passando per tablet, smartphone e console di gioco, garantendo così un accesso senza limiti ai tuoi film preferiti, ovunque tu sia.

La promo attuale è l’occasione perfetta per immergerti in migliaia di ore di intrattenimento. Con l’abbonamento annuale Premium o Standard, hai la possibilità di risparmiare 2 mesi sul costo totale. Questo significa che, scegliendo uno dei piani annuali, il risparmio è calcolato rispetto al prezzo di 12 mesi dell’abbonamento mensile.

I piani di abbonamento sono pensati per adattarsi a ogni esigenza e preferenza:

Il Piano Standard con pubblicità è disponibile a soli 5,99 €/mese .

è disponibile a soli . Il Piano Standard offre un’esperienza completa a 8,99 €/mese .

offre un’esperienza completa a . Il Piano Premium garantisce il massimo dell’esperienza Disney+ a 11,99 €/mese.

Con la possibilità di guardare contemporaneamente su massimo 4 dispositivi compatibili e l’integrazione del Parental control, Disney+ si impegna a fornire un servizio sicuro e personalizzabile per tutta la famiglia.

Insomma, l’offerta speciale Disney+ è un’opportunità da non perdere per chi desidera vivere al meglio l’esperienza di streaming, con la qualità e la varietà che solo la piattaforma può offrire. Scegli il piano che fa per te e inizia subito a risparmiare.