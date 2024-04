Offerta speciale Norton: pacchetto 360 Standard in sconto del 60%

Non esistono soluzioni temporanee o gratuite che riescono a difendere dispositivi e dati sensibili dalle minacce informatiche più letali. Ciò vuol dire che bisogna pagare tanto per proteggersi al meglio? Assolutamente no! Bisogna soltanto sfruttare le occasioni che si presentano, come l’offerta speciale su Norton 360 Standard, uno dei pacchetti migliori di Norton. Lo sconto è del 60% per il primo anno, quindi il risparmio è davvero notevole.

Offerta speciale Norton: sconto del 60% su un pacchetto di qualità

Norton 360 Standard è una suite di sicurezza completa che offre una protezione efficace contro virus, malware, spyware e ransomware. Il software utilizza tecnologie avanzate per identificare e bloccare le minacce in tempo reale, garantendo la sicurezza dei tuoi dispositivi e dei tuoi dati personali.

Oltre alla protezione contro le minacce informatiche, Norton 360 Standard include anche funzionalità per la protezione della privacy online. Nel software è incluso un password manager che ti aiuta a creare e gestire password sicure per tutti i tuoi account online, e una funzione di crittografia dei dati che protegge i tuoi file sensibili da accessi non autorizzati.

Inoltre, se hai tanti dati e vuoi salvare i più importanti, sono disponibili 10 GB di backup cloud. Foto, video e documenti saranno al sicuro da perdite accidentali o attacchi informatici. In questo modo, avrai sempre una copia di backup dei tuoi file più importanti a cui poter accedere in caso di necessità.

L’offerta speciale su Norton 360 Standard è un’occasione imperdibile per ottenere una protezione completa per i tuoi dispositivi e i tuoi dati a un prezzo davvero conveniente. Non perdere tempo e approfittane subito: pagherai soltanto 29,99 euro per il primo anno. La promo durerà ancora per poco.