Offerta speciale VIP-SCDkey: Windows 10 PRO OEM 11€

Anche in pieno agosto tornano gli sconti extra per le migliori licenze software disponibili per produttività, gioco e studio: le chiavi per Office, Windows e molti altri software sono a disposizione sul catalogo VIP-SCDkey con uno sconto che arriva addirittura al 30% grazie all'esclusivo coupon VIPPF che si aggiunge ai bassi costi che il sito è in grado di offrire.

Licenze e sconti VIP-SCDkey

Per capire il tipo di costi e di scontistica a cui si fa riferimenti bastino i seguenti esempi:

Per accedere a questo tipo di sconti è sufficiente prendere nota del coupon che in questi giorni abilita uno sconto del 30% (VIPPF) ed inserirlo in fase di pagamento. Automaticamente al passaggio successivo il prezzo sarà decurtato dello sconto applicato e si potrà procedere con la transazione per poi ricevere il proprio codice licenza via mail. Tutto rapido e immediato, con scontistica “VIP” applicabile anche a tutti gli altri software disponibili a catalogo oltre gli esempi sopra citati.

Sponsored by SCDkey