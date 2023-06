SSD Lexar da 2 TB: l'offerta che cerchi è su Amazon

Progettata per garantire prestazioni elevate a chi ne ha bisogno, la SSD da 2 TB della linea Lexar NM610PRO è protagonista oggi di uno sconto su Amazon che vale la pena prendere in considerazione. A fronte di una spesa contenuta si ha la possibilità di allungare le mani su un’unità di storage affidabile e realizzata da uno dei marchi leader del settore.

Lo sconto Amazon di oggi sulle SSD di Lexar

Arriva a una velocità di 3.300 MB/s in fase di lettura e a 2.600 MB/s in scrittura, così da ridurre significativamente le attese durante l’avvio o l’elaborazione dei dati. Il fattore di forma è M.2 2280, la tecnologia PCIe. Se desideri conoscere altri dettagli, li trovi tutti nella scheda del prodotto.

In questo momento, la SSD da 2 TB della linea Lexar NM610PRO può essere tua al prezzo finale di 80,74 euro, grazie allo sconto su Amazon di cui approfittare per un upgrade hardware del PC in uso o per assemblarne uno nuovo.

In alternativa c’è anche la versione da 1 TB in sconto a 42,74 euro. In entrambi i casi, la disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni.

