Offerta studenti: scopri come avere tutti i cantanti a prezzo bomba

Tutte le ultime uscite discografiche, incluse quelle dei cantanti che segui, sono in streaming su Apple Music. Non lasciarti sfuggire l’occasione, approfitta del primo mese gratis e poi effettua l’accesso completo al servizio a un prezzo imbattibile riservato agli studenti. È la formula più vantaggiosa tra quelle in circolazione.

Sei uno studenti? Apple Music ha un’offerta riservata a te

Stai cercando la hit del momento? C’è. L’ultimo singolo di Taylor Swift? C’è. Un classico del passato appena rilanciato dalla serie TV che stai guardando e che non riesci a toglierti dalla testa? C’è. Vuoi trovare la playlist giusta da ascoltare nel tragitto da casa a scuola (e viceversa)? C’è. Sicuramente, troverai tutto questo e molto altro ancora nel catalogo da oltre 100 milioni di canzoni a disposizione sulla piattaforma. Questa particolare promozione per chi studia lo offre al prezzo mensile di soli 5,99 euro. Vuoi saperne di più e scoprire come approfittarne? Dai uno sguardo alla pagina dedicata.

L’offerta per studenti di Apple Music è riservata a chi è iscritto a un’università o a un istituto di livello universitario accreditato. Prevede una tariffa vantaggiosa per una durata massimo di 48 mesi, ai quali si aggiunge quello gratis regalato dalla mela morsicata al momento dell’iscrizione, da effettuare tenendo a portata di mano il proprio badge universitario e l’indirizzo dell’email universitaria per effettuare la verifica.

Lo streaming sulla piattaforma è sempre senza pubblicità, così da non dover mai fare i conti con fastidiose interruzioni. Ci sono poi il supporto garantito a tutti i dispositivi, l’accesso a contenuti esclusivi come le esibizioni dal vivo e molto altro ancora. Per scoprire tutti i vantaggi inclusi (non solo per gli studenti), fai un salto sul sito ufficiale.