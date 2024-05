Offerta unica Younited: prestito personale TAN 0,0%

Se stai cercando un prestito personale vantaggioso, con condizioni trasparenti e zero costi aggiuntivi, Younited ha la soluzione perfetta per te. Grazie alla nuova promozione valida dal 7 all’8 maggio, hai l’opportunità unica di ottenere un prestito personale a TAEG 0,0% e TAN 0,0%.

L’offerta attuale di Younited

Con Younited puoi approfittare di un Prestito Personale a TAEG 0,0% senza sorprese o costi nascosti. Il TAN 0,0% garantisce zero interessi e zero spese di servizio, rendendo l’importo totale dovuto pari all’importo richiesto. Ad esempio, per un importo totale di 1.500 euro, sarà possibile rimborsare in 24 rate da 62,50 euro ciascuna, con interessi totali di 0,0 euro.

L’offerta è riservata ai primi 50 nuovi clienti con il più alto merito creditizio. Perciò, è importante agire rapidamente e compilare la richiesta preliminare online per partecipare a questa straordinaria promozione.

Per richiedere il prestito Younited devi semplicemente seguire questi passaggi:

Seleziona il tuo progetto : scegli tra liquidità, auto usata/nuova, ristrutturazione casa, efficientamento energetico e molti altri.

: scegli tra liquidità, auto usata/nuova, ristrutturazione casa, efficientamento energetico e molti altri. Scegli l’importo : da 1.000 a 50.000 euro.

: da 1.000 a 50.000 euro. Completa la richiesta: in soli 3 minuti puoi compilare la richiesta online.

Dopo la richiesta, il team di Younited effettuerà una valutazione delle condizioni economiche e offrirà soluzioni personalizzate in base al tuo merito creditizio. Puoi scegliere il numero di rate tra 6 e 84 mesi.

Scegliere Younited significa affidarsi a un servizio di prestiti personali con provata affidabilità, confermata da oltre 300.000 clienti soddisfatti e più di 2 miliardi di euro erogati in prestiti. Clicca sul pulsante qui sotto per iniziare la procedura.

Ricorda che solo i primi 50 nuovi clienti con alto merito creditizio potranno usufruire della promozione in corso. Compila subito la richiesta preliminare online e accedi a un finanziamento trasparente e senza costi nascosti.